Frankreich bietet Deutschland Unterstützung bei der Erdgasversorgung an. Wie das Handelsblatt aus französischen Regierungskreisen erfuhr, werden in Paris derzeit mehrere Optionen geprüft, um die Folgen der reduzierten Lieferungen aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1 abzumildern. Denkbar sei, dass Frankreich seine Terminals für Lieferungen von Flüssiggas (LNG) an die Bundesrepublik zur Verfügung stellt.

Insgesamt könnte Frankreich demnach etwa 20 Terrawattstunden und damit etwa zwei Prozent des deutschen Jahresverbrauchs liefern, berichtet Reuters.

„Wir wollen unseren europäischen Partnern helfen und sind zu Gaslieferungen an Deutschland bereit, wenn es eine Bitte um Solidarität gibt“, heißt es im Energieministerium in Paris. Man spreche mit der Bundesregierung „über die Möglichkeit, in den kommenden Wochen eine Vereinbarung zu schließen“. Russland hat in dieser Woche die Gaslieferung nach Deutschland auf 20 Prozent gedrosselt.