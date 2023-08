Drei Tage nach dem Flugzeugabsturz, bei dem Jewgeni Prigoschin ums Leben kam, soll ein Friedhof für Söldner seiner berüchtigten Wagner-Gruppe dem Erdboden gleichgemacht werden. Das berichten russische und ukrainische Medien. Bilder zeigen aufgestapelte Holzkreuze, auch Baufahrzeuge sind zu sehen.



Es handelt sich um einen Friedhof der Wagner-Gruppe im Dorf Nikolaewka, im Bezirk Wolschskyj der Oblast Samara. „Kreuze und Kränze wurden aufgetürmt, Maschinen arbeiten vor Ort, die Grabhügel wurden dem Erdboden gleichgemacht“, sagten Augenzeugen gegenüber dem News-Portal 63.ru, das sich auf Nachrichten aus der Region Samara konzentriert.

Ein auf VKontakte veröffentlichtes Video zeigt den Wagner-Söldner Sergej Trifonow in der Nähe der Stele, die den Friedhof beherrscht und vor einigen Monaten in Anwesenheit von Prigoschin selbst enthüllt wurde. „Diese Männer sind für Russland gestorben, und nun wurden ihre Gräber zerstört“, sagt Trifonow in dem Video.

63.ru berichtet, dass der Ort, an dem eine unbekannte Anzahl von Söldnern begraben wurde, vollständig eingeebnet und mit Beton gepflastert werden soll. Nachdem die Bilder und Videos in den sozialen Medien viral gegangen waren, wurde berichtet, dass an der Stelle, an der jedes Grab stand, schwarze Pyramiden aufgestellt werden sollen. Offiziell haben sich die örtlichen Behörden jedoch nicht zu dieser Entwicklung geäußert.



Genau zwei Monate vor dem Flugzeugabsturz hatte Prigoschin seine Söldner in einem Aufstand Richtung Moskau marschieren lassen. Ziel war laut Prigoschin der Sturz der russischen Armeeführung und von Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Nach einem Tag hatte der Wagner-Chef den Aufstand jedoch wieder abgeblasen, im Gegenzug wurde ihm Straffreiheit zugesichert (mit AFP).