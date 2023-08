Russland: Haben Raketenangriff auf die Krim abgewehrt

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Raketenangriff auf der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Samstagmorgen unter Berufung auf das Ministerium. Das Geschoss sei in der Nacht von der russischen Flugabwehr abgefangen worden. Demnach habe es weder Verletzte noch Schäden gegeben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine meldet Abschuss von 15 russischen Drohnen

Die Ukraine wiederum hat nach Angaben ihrer Luftwaffe 15 russische Drohnen bei einem nächtlichen Angriff abgeschossen. 17 iranische Schahed-Drohnen seien bei der Attacke eingesetzt worden, erklärte die Luftwaffe am Samstag im Onlinedienst Telegram. Was mit den anderen beiden russischen Drohnen passierte, teilte sie nicht mit.

Den Angaben zufolge wurden die 17 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed-136/131 aus der Region Kursk gestartet. Die Luftabwehr sei in den nördlichen, zentralen und westlichen Regionen aktiviert worden. „15 feindliche Drohnen wurden (...) zerstört“, erklärten die ukrainischen Streitkräfte.

Beide Kriegsparteien haben in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Drohnenangriffe aus der Luft und von der See gemeldet. Die ukrainische Armee hatte im Juni mit einer lange erwarteten Gegenoffensive begonnen.