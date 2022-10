Nach Drohnenangriffen: Russland setzt Getreidedeal mit Ukraine aus Immer wieder drohte Russland damit, das Getreideabkommen aufzukündigen. Die Angriffe auf die russische Flotte auf der Krim kommen da anscheinend wie gerufen. dpa

Ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) überwacht den Transport von Getreide auf dem Massengutfrachter Brave Commander. dpa/Hugh Rutherford

Moskau/Kiew -Russland hat nach den Drohnenangriffen auf der Krim das Abkommen zum Transport von ukrainischem Getreide aus den Häfen im Schwarzen Meer ausgesetzt. Grund seien die „Terroranschläge“ auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mit.