Perm - Ein bewaffneter Angreifer hat an einer Universität in Russland mindestens acht Menschen erschossen. Wie das für schwere Straftaten zuständige Ermittlungskomitee mitteilte, wurden bei dem Vorfall in der Universität der Stadt Perm am Rande des Uralgebirges am Montag mehrere weitere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Angreifer, ein Student, wurde nach Angaben der Ermittler festgenommen. Er wurde bei seiner Festnahme ebenfalls verletzt.

Der Student habe in einem Universitätsgebäude auf Umstehende geschossen, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Die Ermittler hatten zunächst von fünf Toten und sechs Verletzten gesprochen. Auch die neue Opferzahl könnte sich demnach noch ändern.

Auf Videos in den Online-Netzwerken waren Studenten zu sehen, die aus Fenstern sprangen, um dem Angreifer zu entkommen. Russische Staatsmedien zeigten Videoaufnahmen, auf denen der schwarzgekleidete Angreifer zu sehen sein soll, der mit Helm und Waffe über den Universitätscampus läuft.