Triggerwarnung: Dieser Artikel enthält Beschreibungen von sexueller Gewalt. Bei manchen Menschen kann das Thema negative Reaktionen auslösen.

Eine 33-jährige Frau ist in Russland aus einem Verlies geflüchtet, nachdem sie dort nach eigenen Angaben 14 Jahre lang als Sex-Sklavin gefangen gehalten wurde. Ekaterina B. lebte demnach seit 2009 im Haus ihres Kidnappers Wladimir Tscheskidow (51). Nach russischen Medien berichtete in Europa zuerst die britische Zeitung Daily Mail über den Fall. Tscheskidow soll Ekaterina B. tausende Male vergewaltigt und eine weitere Frau getötet haben.

Der Mann, den russische Medien als „Untermenschen“ und „Wahnsinnigen“ bezeichnen, befindet sich den Berichten zufolge derzeit in einer psychiatrischen Klinik und wird von bewaffneten Wachen bewacht. Die Behörden ermitteln gegen ihn wegen Mordes, Vergewaltigung und Kidnapping.

Außer ihrer Schwester suchte wohl niemand nach Ekaterina B.

Tscheskidow soll das zweite Opfer, eine Frau namens Oksana, die damals ebenfalls in ihren Dreißigern war, 2011 getötet haben. In dem Doppelhaus in Smolina bei Tscheljabinsk ein Stück nördlich von Kasachstan, lebte in der anderen Hälfte wohl auch Tscheskidows Mutter. Ekaterina B. berichtete ihrer Schwester Elena, Tscheskidow sei ihr überall hin mit einem Messer gefolgt, wenn er sie aus dem Verlies ließ. Sie sollte putzen, kochen, nach seiner Mutter schauen und für Sex bereitstehen. Tscheskidow soll Ekaterina B. gezwungen haben, mit ihm Wodka zu trinken und sie immer wieder geschlagen haben.

Russland: Der Täter und seine Mutter teilten sich ein Doppelhaus. Itar/Tass/imago

Den Berichten zufolge kommt die Frau aus einem „schwierigen Umfeld.“ Außer ihrer Schwester Elena soll nach ihrem Verschwinden vor 14 Jahren niemand nach ihr gesucht haben. B. berichtete ihrer Schwester außerdem, dass sie Tscheskidow damals an einem Bahnhof traf und er ihr ein Getränk anbot. „Er lud mich zu sich nach Hause ein. Und alles begann dort“, zitiert die Daily Mail die Frau.

So gelang Ekaterina B. die Flucht

Ekaterina B. konnte flüchten, nachdem ihr Peiniger sich betrank und vergaß, das Schloss vor dem kahlen Raum, in dem sie die Jahre über lebte, abzuschließen. Danach soll sie die Mutter des Mannes überzeugt haben, dass Tscheskidow sie früher oder später beide töten würde. Daraufhin soll die Mutter einen Krankenwagen für ihren betrunkenen Sohn gerufen haben und Ekaterina B. flüchtete.

Nachdem Tscheskidow festgenommen wurde, führte die Mutter Polizisten auf ihrem Grundstück und im Haus herum. Die Beamten konfiszierten Laptops und CDs mit pornografischem Material und Sexspielzeuge.

Die Frau musste für Tschernikow wohl verschiedene Arbeiten erledigen. Itar/Tass/imago

Polizei ermittelt auch wegen Tod von Vater und früherer Partnerin

Die Polizei ermittelt wohl auch hinsichtlich der Tode des Vaters und einer früheren Partnerin des Tatverdächtigen. Der Vater starb angeblich, nachdem er hingefallen war, und die Frau nach einem Sturz aus einem Fenster. Einigen Zeitungen zufolge könnten die Leichen der beiden im Garten des Hauses begraben sein.