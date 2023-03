Russland meldet Attentat auf Polizeichef in Mariupol

Das Auto des Polizeichefs von Mariupol soll an dieser Stelle in die Luft gejagt worden sein.

Das Auto des Polizeichefs von Mariupol soll an dieser Stelle in die Luft gejagt worden sein. SNA/imago

Ein Polizeichef in der von Russland besetzten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol ist Berichten zufolge bei einem mutmaßlichen Attentat verletzt worden. Das Auto von Michail Moskwin sei am Morgen in die Luft gejagt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Verweis auf ostukrainische Separatistenkreise. Moskwin erlitt demnach bei dem Vorfall eine „leichte Verletzung“.

Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, der Sprengsatz sei unter Moskwins Auto platziert worden und explodiert, als dieser dicht daneben stand. Es war zunächst unmöglich, die Angaben unabhängig zu bestätigen.

Putin besuchte Mariupol vergangene Woche

Die Behörden in den besetzten ukrainischen Gebieten haben wiederholt von Sabotageakten berichtet, die sie Kiew zur Last legen. Laut Moskau ist Mariupol jedoch vergleichsweise sicher. Präsident Wladimir Putin hatte die im April 2022 nach einer zermürbenden Belagerung durch Russland eingenommene Stadt vor gut einer Woche besucht.

Allerdings kam es dort zu einem Zwischenfall: Im Hintergrund eines vom Kreml verbreiteten Video über ein angebliches Treffen Putins mit den Bewohnern der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt ist zu hören, wie eine Frau „Das ist alles Lüge, das ist für die Show“ ruft.

Mariupol wird seit dem 20. Mai 2022 von Russland kontrolliert. Die Hafenstadt wurde seit dem 1. März von russischen Truppen eingeschlossen und wochenlang beschossen. Viele der Gebäude wurden zerstört, die Versorgung mit Strom und Medikamenten war zeitweise sehr instabil.