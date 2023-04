Russland meldet Einkesselung ukrainischer Truppen in Bachmut

Russische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine eingekesselt. Luftgestützte Truppen verstärkten derzeit die vorstoßenden Kampfeinheiten der Söldnertruppe Wagner, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in einem Lagebericht. So werde die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten sowie ein Rückzug der „feindlichen Einheiten“ aus Bachmut derzeit blockiert.

Die Schlacht um Bachmut ist die am längsten andauernde im inzwischen mehr als einjährigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählende Stadt ist nach den monatelangen Kämpfen weitgehend zerstört und verlassen. Die Stadt in der Industrieregion Donbass hat angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte mit großen Verlusten auf beiden Seiten hohe symbolische Bedeutung erlangt.