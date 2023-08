Russland meldet zwei abgewehrte Drohnen-Angriffe auf Moskau

Russland hat nach Angaben aus Moskau am Montagmorgen zwei neuerliche ukrainische Drohnenangriffe in der Hauptstadtregion abgewehrt. Die erste mit einem unbemannten Luftfahrzeug ausgeführte Attacke sei mithilfe von „Mitteln elektronischer Kriegsführung“ vereitelt worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram. Sie sei im Bezirk Odinzowo südwestlich von Moskau abgestürzt. Opfer habe es keine gegeben, fuhr das Verteidigungsministerium fort. Bei einem zweiten Angriff wurde nach Angaben des Ministeriums eine Drohne im Bezirk Istra nordwestlich der Hauptstadt abgeschossen.

Wie die russische Presseagentur Ria Nowosti berichtete, beschränkten die internationalen Flughäfen Wnukowo und Domodedowo in Moskau nach den Vorfällen zeitweise die An- und Abflüge und leiteten mehrere Flüge an andere Orte um.

Drohnenangriffe auf Russland mehren sich

Seit einigen Wochen mehren sich die Drohnenangriffe auf russisches Gebiet, vor allem auf die russische Hauptstadt. In den meisten Fällen kommt es weder zu Opfern noch Schäden. Am Sonntag hatte Russland ebenfalls erklärt, eine ukrainische Drohnenattacke auf Moskau und die Hauptstadtregion vereitelt zu haben. Die Drohne stürzte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in einer unbewohnten Zone ab.