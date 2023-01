Russland mischt sich in Nahost-Konflikt zwischen Israel und Palästina ein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Israelis und Palästinenser am Sonntag aufgefordert, ein „Höchstmaß an Verantwortung“ zu zeigen und eine erneute Verschlechterung der Situation zu verhindern. Bei Telefongesprächen mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen und dem palästinensischen Außenminister Rijad al-Maliki habe Lawrow unterstrichen, dass Moskau „ernsthaft besorgt über den neuen Zyklus der Gewalt“ sei, erklärte das Außenministerium in Moskau.

Lawrow hat demnach „die israelischen und palästinensischen Partner dazu aufgerufen, ein Höchstmaß an Verantwortung zu zeigen und von allen Handlungen abzusehen, die geeignet sind, eine weitere Verschlechterung der Situation zu provozieren“. Bereits am Samstag hatte Moskau die beiden Konfliktparteien zu „größtmöglicher Zurückhaltung“ aufgefordert.

Terrorwelle erschüttert Israel

Am Freitagabend hatte ein palästinensischer Angreifer nach Beginn des jüdischen Sabbat sieben Menschen getötet und mindestens drei weitere verletzt. Am Samstagmorgen eröffnete ein 13-jähriger Palästinenser das Feuer in der Nähe der Altstadt und verletzte zwei Israelis schwer.

Einen Tag vor dem Anschlag vor der Synagoge waren bei einer Razzia der israelischen Armee im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlands neun Palästinenser getötet worden.