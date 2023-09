Der ehemalige MMA-Star Jeff Monson hat einen Sitz im Parlament der Republik Baschkortostan erhalten. Monson war bei den Regionalwahlen am vergangenen Wochenende als Kandidat der Regierungspartei „Einiges Russland“ angetreten.

Monson erlangte 2018 die doppelte Staatsbürgerschaft, als er durch ein Dekret von Präsident Wladimir Putin den russischen Pass erhielt. Berichten zufolge erklärte Monson bereits im Februar 2023 seine Bereitschaft, auf die amerikanische Staatsbürgerschaft zu verzichten und den Rest seines Lebens in der Russischen Föderation zu verbringen. „Ich habe meinen amerikanischen Pass dem US-Konsulat in Istanbul übergeben. Aufgrund der Politik dieses Landes habe ich auf die US-Staatsbürgerschaft verzichtet“, sagte Monson der russischen Nachrichtenagentur TASS im vergangenen Mai. „Jetzt bin ich kein Amerikaner mehr, ich bin nur noch Russe“, fügte er hinzu.

Im Frühjahr habe er über seine Pläne gesprochen, ins Parlament gewählt zu werden, und Unterlagen zur Teilnahme an den Wahlen eingereicht. Er gehört nun zu den 87 Mitgliedern der Regierungspartei, die in die Staatsversammlung von Baschkortostan gewählt wurden.



Dies ist jedoch nicht sein erstes politisches Amt in Russland. Im Jahr 2018 wurde er in das Stadtparlament von Krasnogorsk gewählt, ebenfalls als Kandidat auf der Liste der Partei „Einiges Russland“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es mag nicht überraschen, dass Monson seine Unterstützung für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine öffentlich zum Ausdruck gebracht hat: „Ich habe Freunde in Europa, die glauben, dass Russland der Bösewicht oder der Aggressor ist, der versucht, die Ukraine anzugreifen, die Ukraine zu übernehmen, die Ukraine zu besetzen, was absoluter Unsinn ist“, wurde er unter anderem zitiert.