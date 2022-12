Russland: Mobilisierte Soldaten können ihr Sperma kostenlos einfrieren

Neue Rekruten in Russland haben Anspruch darauf, ihr Sperma kostenlos in Kryobanken einfrieren zu lassen.

Russische Soldaten, die für die Teilnahme am Krieg in der Ukraine mobilisiert wurden, haben das Recht, ihr Sperma kostenlos in Kryobanken einfrieren zu lassen, wie die staatliche Tass-Agentur am Mittwoch berichtete. Unter Berufung auf Igor Trunov, den Präsidenten der Russischen Anwaltsvereinigung, berichtet die Nachrichtenagentur, dass das Gesundheitsministerium zugestimmt habe, das Budget für den Plan bereitzustellen.

Das Ministerium „bestimmte die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung aus dem Bundeshaushalt für die kostenlose Konservierung und Aufbewahrung von Keimzellen (Spermatozoen) für Bürger, die für die Teilnahme an der speziellen Militäroperation für den Zeitraum 2022–2024 mobilisiert wurden“, so Trunov.