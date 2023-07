Britische Geheimdienste sehen Anzeichen dafür, dass der russische General Sergej Surowikin nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Gruppe kaltgestellt wurde. Surowikin, der als Wagner-Sympathisant gilt, wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er war nach britischer Einschätzung für Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Verbindungsmann zum russischen Verteidigungsministerium.

Am Mittwoch vertieften sich die Rätsel um sein Schicksal. Journalisten drängten einen russischen Spitzenpolitiker zu der Frage, wo General Surowikin sei. „Er ruht sich aus“, sagte Andrej Kartapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der russischen Duma. „Er ist im Moment nicht verfügbar“, fügte er hinzu.

Am Montag ist der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow erstmals seit dem auch gegen ihn gerichteten Wagner-Aufstand in der Öffentlichkeit aufgetreten. In einem vom russischen Verteidigungsministerium verbreiteten Video ist der 67-Jährige in einer Sitzung zu sehen, in der er über angeblich am Sonntag abgewehrte ukrainische Raketenangriffe auf Ziele in Russland und auf der Krim informiert wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gerassimow war eine der großen Zielscheiben von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei dessen abgebrochenem Söldner-Aufstand am 23. und 24. Juni. Mehrfach hatte Prigoschin Gerassimow sowie Verteidigungsminister Sergej Schoigu scharf kritisiert.



Das am Montag veröffentlichte Videomaterial zeigte Surowikin nicht. Offiziell ist er nach wie vor der stellvertretende Generalstabschef sowie Kommandeur der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte.