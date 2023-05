„Nehmen Sie ihn mit“: Frau für Zettel an Grab von Putins Eltern verurteilt

Eine 60-jährige Russin wurde in St. Petersburg verurteilt, weil sie am Grab von Wladimir Putins Eltern einen Zettel hinterlassen hatte, in dem sie sie aufforderte, ihn mitzunehmen.

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einer Kranzniederlegung zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes am 23. Februar 2023 in Moskau teil. Pavel Bednyakov/Sputnik/AFP

Ein Gericht in St. Petersburg hat die 60-jährige Irina Zibanewa zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil sie am Grab der Eltern des russischen Präsidenten einen Zettel hinterlassen hatte, in dem sie sie aufforderte, Wladimir Putin mitzunehmen.

Der Fall wurde 2022 eröffnet, nachdem die Russin am 6. Oktober, dem Vorabend von Putins Geburtstag, eine Nachricht am Grab von Wladimir Putins Eltern auf dem Serafimowskoye-Friedhof in St. Petersburg hinterlassen hatte. Auf der Notiz stand: „An die Eltern des Wahnsinnigen: Bitte nehmen Sie ihn mit. Er bringt so viel Schmerz und Leid mit sich, und die ganze Welt betet für seinen Tod. Tod für Putin. Sie haben ein Monster und einen Mörder großgezogen.“

Das Gericht stellte die Frau damals unter Hausarrest. Sie wurde nun wegen „Schändung von Grabstätten aus politischen Gründen“ für schuldig gesprochen und zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Rentnerin sagte, ihr Handeln sei nicht durch „politischen Hass“ motiviert gewesen: „Nachdem ich die Nachrichten gesehen hatte, war ich von Angst erfüllt, ich fühlte mich schrecklich“, so Zibanewa. „Ich war davon so verzehrt, dass ich damit nicht klarkam und daran muss ich schuld sein.“