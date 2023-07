Etwas mehr als zwei Wochen nach seinem Aufstand, der in der Stadt Rostow begann und für einige Stunden Moskau zu bedrohen schien, werden Bilder aus dem Innern des Hauses und des Büros von Jewgeni Prigoschin in St. Petersburg veröffentlicht.



Die von der Tageszeitung Iswestija am Mittwoch veröffentlichten Bilder stammen von einer Hausdurchsuchung, die am 24. Juni, dem Tag des Aufstands der Wagner-Gruppe, durchgeführt wurde. In einem Video sind Polizeibeamte zu sehen, die mit Waffen in das Gebäude stürmen.

Die Bilder zeigen unter anderem eine prächtige Villa, in deren Garten ein Hubschrauber stationiert ist, eine luxuriöse Innenausstattung mit Swimmingpool, Billardtisch, Whirlpool und sogar einen Raum mit einem Krankenhausbett und medizinischem Material. Außerdem sind Taschen mit Bargeld, Goldbarren, ein Schrank mit Perücken, Pässen und Waffen verschiedener Art zu sehen.

A video of the raid against Prigozhin's assets pic.twitter.com/UKfgitNHim — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 5, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie der Sicherheitsexperte Michael Horowitz anmerkt, scheint es sich bei dem Hubschrauber im Garten um denselben zu handeln, der einige Tage nach dem Aufstand in St. Petersburg einen Mann abholte, der Prigoschin sehr ähnlich sah, während der Wagner-Chef selbst Berichten zufolge in Belarus sein sollte.



Am Dienstag berichtete die in St. Petersburg ansässige Website fontanka.ru, dass die Behörden Prigoschin rund 100 Millionen Euro zurückgegeben hätten, die sie bei der Polizeirazzia beschlagnahmt hatten. Nach Angaben von Fontanka gab die Polizei das Bargeld und das Gold, dessen Gewicht auf „einige Tonnen“ geschätzt wird, an Prigoschins Fahrer zurück, während Prigoschin selbst am Sonntag an einer geschlossenen Sitzung in Moskau teilnahm.