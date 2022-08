Nach dem Rückzug der US-Kaffeehauskette Starbucks aus Russland hat der Putin-treue Rapper Timati die seit Ende Mai leer stehenden Filialen des Unternehmens übernommen. Am Donnerstag erfolgte die Neueröffnung des ersten Stars-Cafés, wie unter anderem BBC berichtete. Dabei wurde deutlich: Timati hat sich wohl nicht nur hinsichtlich des Namens vom amerikanischen Vorbild inspirieren lassen.

Bei der Einweihung der ersten Moskauer Filiale präsentierte der 39-Jährige, der bürgerlich Timur Junussow heißt, auch das Logo des neuen russischen Starbucks-Imitats. Dieses sieht dem Logo des US-Originals – eine stilisierte Meerjungfrau in der Mitte eines grünen Kreises – zum Verwechseln ähnlich. Die Frau, die bald die Kaffeebecher in 130 Stars-Filialen in ganz Russland zieren soll, trägt allerdings eine klassische russische Kopfbedeckung.

AP/Dmitry Serebryakov Der frischgebackene Junggastronom Timati präsentiert das Stars-Logo auf einem Kaffeebecher.

Timati: Putin ist mein Superheld

Starbucks selbst hat sich bislang noch nicht zu den Ähnlichkeiten beim russischen Nachfolger geäußert. Für das eigentliche Kernprodukt – den Kaffee – musste sich Timati angesichts internationaler Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine schließlich doch umorientieren. „Wir haben einfach andere Lieferanten gefunden, die richtigen Röster“, sagte er. „Und weil die Baristas alles richtig gemischt haben, haben wir ein Produkt, von dem wir glauben, dass es wettbewerbsfähig sein wird.“

Vor seiner Karriere als Gastronom war der Rapper vor allem für seine enge Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt. Im 2015 erschienenen Lied „Mein bester Freund“ bezeichnete er diesen unter anderem als „Superhelden“. Auch stand Timati mehrfach wegen sexistischer und homophober Äußerungen in der Kritik.

Starbucks hatte bereits im März, einige Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, alle Geschäfte in Russland bis auf weiteres geschlossen. Ende Mai verkündete der US-Konzern schließlich den endgültigen Rückzug aus dem international vielfach mit Sanktionen belegten Land. Die knapp 2000 russischen Angestellten will Starbucks nach eigenen Angaben noch bis zum Herbst weiterbezahlen.