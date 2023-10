Russland scheitert mit Kandidatur für Sitz in UN-Menschenrechtsrat

Russland ist mit seiner Bewerbung um einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gescheitert. Das Land bekam am Dienstag 83 Stimmen der UN-Vollversammlung und damit zu wenig, um wieder Mitglied in dem UN-Organ zu werden. Bulgarien und Albanien erhielten mit 160 beziehungsweise 123 Stimmen von 193 UN-Mitgliedstaaten jeweils einen der beiden vakanten Sitze in der Regionalgruppe Osteuropa.

Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat war nach dem Angriff Moskaus auf die Ukraine im vergangenen Jahr ausgesetzt worden. In dem 2006 gegründeten und in Genf ansässigen Menschenrechtsrat sind 47 Staaten vertreten. Sie werden von der Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt.