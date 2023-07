Russland: Schiffe im Schwarzen Meer sind ab Donnerstag potenzielle Feinde

Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Feinde einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht (Mittwoch, 23 Uhr MESZ) würden die Schiffe als „potenzielle Träger militärischer Fracht“ eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit. Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien gewertet.

Die ukrainische Regierung in Kiew sprach sich fast zeitgleich für internationale Patrouillen im Schwarzen Meer aus, um weiterhin Getreide exportieren zu können.

Ukraine braucht für Offensive 300 Panzerfahrzeuge und 80 F-16-Kampfjets

Zudem brauche das kriegsgeplagte Land nach eigenen Angaben für ihre Gegenoffensive hunderte zusätzliche Panzerfahrzeuge und bis zu 80 F-16-Kampfjets. Die Ukraine benötigt „insbesondere 200 bis 300 gepanzerte Fahrzeuge“ sowie „60 bis 80 F-16-Kampfjets, um den Luftraum gut abzuriegeln“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview.