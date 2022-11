Russland: Staatsduma will Leihmutterschaften für Ausländer verbieten

Eine Hebamme tastet in ihrer Praxis den Bauch einer schwangeren Frau ab. Russland will Leihmutterschaften für Ausländer verbieten.

Das russische Parlament will Leihmutterschaften für ausländische Eltern in Russland verbieten. Die Staatsduma werde Anfang Dezember ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen, kündigte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram an. In den vergangenen Jahren seien rund 45.000 von Leihmüttern in Russland geborene Babys ins Ausland gebracht worden, sagte er. Dies sei „ein großes illegales Geschäft“, dessen Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro geschätzt werde. „Kinderhandel ist inakzeptabel“, schrieb Wolodin.

In Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Hierzulande tätige Vermittler und behandelnde Ärzte müssen mit Strafen rechnen. Nicht strafbar machen sich hingegen sogenannte Wunscheltern, die ins Ausland gehen. In Russland ist die Leihmutterschaft bisher erlaubt, so dass manche deutsche Paare und auch Alleinstehende dort ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter verwirklichen. Als ein Zentrum der kommerziellen Leihmutterschaft gilt auch die Ukraine.

Leihmütter sind mit dem Kind, das sie austragen, nicht genetisch verwandt – ihnen werden ein Embryo oder mehrere Embryonen eingesetzt, die durch künstliche Befruchtung erzeugt wurden.