Russland hat laut einem Medienbericht die Gas-Lieferungen an Polen eingestellt. Wie das polnische Nachrichtenportal Onet schreibt, wurde die Meldung vom Gas-Lieferstopp aus Regierungskreisen und aus der Industrie bestätigt.

Begründet werde der Gas-Lieferstopp dadurch, dass Polen sich nach wie vor weigere, das Gas in Rubel zu bezahlen. Die russische Seite hätte Polen jedoch nicht über den Grund für den Stopp informiert, heißt es in dem Bericht. Laut Onet war am Freitag ein Ultimatum Putins abgelaufen, die Polen dazu aufgefordert hatte, die Lieferungen fortan in Rubel zu bezahlen.

Putin hatte Ende März angewiesen, dass EU-Länder Lieferungen von russischem Gas künftig nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Allerdings können die Kunden bei der Gazprombank ein Konto angelegen und dort wie bisher in Dollar und Euro einzahlen. Die Bank konvertiert das Geld in Rubel und überweist es an Gazprom. Die Umstellung auf Rubel war eine Reaktion Moskaus auf westliche Sanktionen wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine.