Russland: Ukrainisches Aufklärungsboot im Schwarzen Meer zerstört

Die Besatzung eines russischen Kampfjets hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von russischen Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört. Das berichtete das Ministerium am Dienstagmorgen bei Telegram. Bei dem Kampfjet habe es sich um eine Su-30-Maschine gehandelt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Russland führt seit nunmehr 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Russland: Drohnenangriffe Kiews abgewehrt – Schäden in Krasnogorsk

Die russische Luftabwehr schoss zudem eigenen Angaben zufolge über der Region Moskau zwei „Angriffsdrohnen“ ab. Eine davon sei in der Gegend von Krasnogorsk, die andere in der Gegend von Tschastsy abgeschossen worden, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Zu Opfern oder Schäden machte er zunächst keine Angaben. Auch das russische Verteidigungsministerium meldete, dass zwei ukrainische Drohnen über der Region Moskau abgeschossen worden seien, wobei es keine Verletzten gegeben habe.

Ein ukrainischer Soldat startet eine Drohne an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. LIBKOS/AP

In Krasnogorsk sei ein Hochhaus beschädigt worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Einsatzkräfte. Die Fensterscheiben auf mehreren Stockwerken des Wohnhauses seien zerbrochen. Auch mehrere in der Nähe des Gebäudes geparkte Autos seien beschädigt worden. Ersten Informationen zufolge habe es aber keine Toten oder Verletzten gegeben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Flugbetrieb an Moskauer Flughäfen zeitweise ausgesetzt

Zuvor war der Flugbetrieb an allen drei Moskauer Flughäfen laut Tass in der Nacht vorübergehend ausgesetzt oder verzögert worden. Die Flughäfen Domodedowo und Scheremetjewo nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen. Der Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs war zunächst nicht genannt worden.

Bereits am späten Montagabend hatte Russland nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei weitere ukrainische Drohnen nahe der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Die beiden unbemannten Luftfahrzeuge seien rund 40 Kilometer nordwestlich der Krim über dem Schwarzen Meer abgestürzt, teilte das Ministerium in der Nacht bei Telegram mit. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Berichte: Angriff mit Shahed-Drohnen auf Saporischschja

Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde Medienberichten zufolge in der Nacht mit Shahed-Drohnen angegriffen. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei. In der Region wurde demnach Luftalarm ausgerufen. Über Schäden oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Moskau immer wieder auch Drohnen iranischer Bauart eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit 18 Monaten gegen die russische Invasion.