Verstoß gegen Resolutionen? Russland und Nordkorea wollen Zusammenarbeit stärken

Die USA haben Russland vor einer engeren Zusammenarbeit mit Nordkorea im Verteidigungsbereich gewarnt. „Jede Art von Sicherheitskooperation oder Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland würde mit Sicherheit gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Dienstag in Washington. Russland und Nordkorea hatten zuvor ihre Absicht bekundet, in Sicherheitsfragen künftig enger zusammenzuarbeiten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag anlässlich des Tags der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 eine Glückwunschbotschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gerichtet. „Ich bin sicher, dass wir die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen zum Wohl unserer Völker weiter ausbauen werden, im Interesse der Stärkung der Stabilität und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten nordostasiatischen Region“, erklärte Putin darin nach Kreml-Angaben.

Auch Kim sprach sich dafür aus, „die strategische und taktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Sicherheit und Verteidigung weiter auszubauen“, wie Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun Nam nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen während eines Sicherheitsforums in der Nähe von Moskau erklärte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nordkorea unterstützt russische Offensive in der Ukraine

Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Nordkorea hatte von Beginn an die russische Offensive in der Ukraine unterstützt. Nach Einschätzung der USA bemüht sich Moskau um Waffenlieferungen seines Verbündeten. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu war im Juli anlässlich des 70. Jahrestags des Endes des Koreakriegs nach Nordkorea gereist.

In Washington ist für Freitag ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, Japan und den USA geplant. Angesichts der Drohgebärden Nordkoreas soll dabei eine engere Militärkooperation der Länder besprochen werden.