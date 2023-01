Laut dem russischen Verteidigungsministerium waren mehr als 150 Soldaten an den Luftabwehr-Übungen beteiligt. Befürchtet Moskau einen Angriff?

Russland veranstaltet Luftabwehr-Übungen in Region Moskau

Russische Soldaten bei einer Militärparade in Moskau. Russland hat in der Region Moskau Luftabwehr-Übungen durchgeführt.

Russische Soldaten bei einer Militärparade in Moskau. Russland hat in der Region Moskau Luftabwehr-Übungen durchgeführt. AP/Alexander Zemlianichenko

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts hat Russland nach eigenen Angaben Luftabwehr-Übungen in der Region Moskau ausgeführt. Diese hätten das Ziel gehabt, „Luftangriffe auf wichtige militärische, industrielle und administrative Infrastruktureinrichtungen abzuwehren“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag. Es machte jedoch keine Angaben zum Zeitpunkt der Übungen.

Mehr als 150 Soldaten sowie mehr als 30 Waffensysteme waren den Angaben zufolge beteiligt. Die teilnehmenden Soldaten seien im Gebrauch von Luftabwehrraketen vom Typ S-300 geschult worden.

Russland war in den vergangenen Monaten mehrfach auf eigenem Gebiet angegriffen worden – und hatte die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Am Freitag hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten auf die Frage, ob er besorgt sei, dass Moskau das Ziel eines Angriffs sein könne, die Antwort verweigert. Er verwies auf das Verteidigungsministerium.