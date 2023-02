Russland weist Vorwürfe der Kinderverschleppung zurück Sowohl Washington als auch Kiew werfen Moskau die Verschleppung von ukrainischen Kindern vor. Russland hingegen will die Kinder vor ukrainischem Beschuss in ... dpa

ARCHIV - Ein Kuscheltier liegt zwischen Trümmern in Jasnohorodka. Die Gebäude wurden durch Beschuss des russischen Militärs zerstört. Vadim Ghirda/AP/dpa

Moskau/Washington (dpa) – -Russland hat Vorwürfe der USA zu einer angeblichen Verschleppung ukrainischer Kinder als „absurde Äußerungen“ zurückgewiesen. Die Kinder würden gemeinsam mit ihren Angehörigen vor dem Beschuss der ukrainischen Streitkräfte in Sicherheit gebracht, teilte die russische Botschaft in den USA am Mittwoch mit.