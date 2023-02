Medwedew kündigt Bau und Modernisierung Tausender Panzer an Russland reagiert auf die neuerlichen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Man wolle mehr moderne Panzer bauen oder alte modernisieren, sagt der Ex-Präsident. dpa

Dmitri Medwedew (2.v.l) im Omsker Transportmaschinenwerk. Ekaterina Shtukina/Pool Sputnik via AP

Omsk -Als Reaktion auf westliche Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine hat Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew den Bau und die Modernisierung von Tausenden Panzern in Aussicht gestellt. „Wie Sie wissen, hat unser Gegner gestern im Ausland um Flugzeuge, Raketen und Panzer gebettelt“, sagte Medwedew am Donnerstag beim Besuch eines Maschinenbau-Unternehmens in der sibirischen Stadt Omsk.