Bericht: EU will erstmals wegen Ukraine-Krieg chinesische Firmen sanktionieren

Der Zwist zwischen Brüssel und Peking geht in die nächste Runde. Zum ersten Mal seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine plant die Europäische Union, chinesische Unternehmen zu sanktionieren, die Russlands Krieg aktiv wirtschaftlich unterstützen. Darüber berichtet die britische Zeitung Financial Times, die sich auf EU-Interna beruft.

Dabei soll es sich um sieben chinesische Firmen handeln, die verdächtigt werden, militärische Ausrüstung und Waffenteile an Russland verkauft zu haben. Ein Teil der Unternehmen steht bereits auf Sanktionslisten der USA, nun soll Brüssel mit einem neuen Sanktionspaket folgen. Bisher hat die EU es vermieden, das Reich der Mitte zu sanktionieren, da es keine konkreten Beweise dafür gebe, dass Peking Moskau mit Waffen und Kriegstechnologien unterstützt.

Doch diese Sichtweise scheint sich innerhalb der Europäischen Kommission zu ändern. Demnach spiele der Export von elektronischen Komponenten für das russische Militär eine Schlüsselrolle im angedachten Sanktionspaket, schreibt die Financial Times. „Unternehmen, die an der Entwicklung, Produktion und Lieferung elektronischer Komponenten für Russlands Militär- und Industriekomplex beteiligt sind“, sollen sanktioniert werden, wie aus Dokumenten der Europäischen Kommission zu entnehmen sein soll.

Welchen chinesischen Firmen drohen Sanktionen?

Die Sanktionsliste umfasst laut der Recherche die Unternehmen Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, 3HC Semiconductors, King-Pai Technology und Alpha Trading.

Die Maßnahmen gegen chinesische Firmen würden die Spannungen zwischen der EU und Peking merklich verschärfen, Gegensanktionen wären wohl die Folge. Zudem bedarf es der Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten, um ein solches Sanktionspaket einzuleiten. Die EU hat in den vergangenen Monaten mehrere Schritte unternommen, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren und den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen.

Brüssel hat seit Beginn der großen Invasion im Februar 2022 zehn Sanktionspakete gegen Russland verhängt, inbegriffen sind 1473 Einzelpersonen und 207 Organisationen. Ein elftes Sanktionspaket gegen Russland soll sich in der finalen Planung befinden. Im Zuge des Krieges wurden auch Sanktionen gegen die Führungen in Belarus und dem Iran für ihre Beteiligung am Überfall auf die Ukraine und für die Lieferung von Drohnen verhängt.

