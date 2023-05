Russlands neue Waffe: Improvisierte Gleitbomben bedrohen die Ukraine

Eine neue russische Waffe könnte nach Expertenansicht erheblichen Einfluss auf den Verlauf des Krieges in der Ukraine haben. Wie aus einem Bericht der britischen Zeitung Telegraph hervorgeht, könnte sie sogar die Planungen der Ukraine für ihre geplante Gegenoffensive gefährden. Bei der neuen Waffe handelt es sich um die sogenannte Gleitbombe. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Oberst Jurij Ihnat, bezeichnete sie als eine „sehr ernste Bedrohung“, wie die britische Zeitung berichtet.

Wie der Name es verrät, schlagen Gleitbomben nicht senkrecht dort ein, wo sie abgeworfen wurden, sondern können mithilfe von Flügeln große Strecken durch die Luft gleiten und an einem schwer vorherzusagenden Ort Schaden anrichten. Dabei fliegen die Bomben über einen längeren Zeitraum so niedrig, dass Radarabwehrsysteme sie nicht erkennen können. Ukrainischen Angaben zufolge können die Strecken dabei zwischen 50 und 70 Kilometer betragen. So lassen sich die Bomben aus für die russischen Soldaten sicherer Entfernung von der Front abfeuern.

Hochexplosiv: Russland baut offenbar ältere Modelle zu Gleitbomben um

Bereits seit Ende März seien russische Gleitbomben im Einsatz. Ukrainische Militärexperten vermuten laut einem Bericht der Deutschen Welle (DW), dass Russland derzeit über zwei Arten von Gleitbomben verfügt. Zum einen besitze das russische Militär moderne, satellitengesteuerte UPAB-1500B, die jedoch aufgrund ihrer extrem hohen Produktionskosten nur sparsam eingesetzt werden, so die Experten gegenüber der DW.

Doch auch ältere Bomben aus der Sowiet-Zeit lassen sich dem Bericht zufolge relativ kostengünstig mit Flügeln und einem satellitengestützten Steuerungssystem ausstatten, was sie zu gefährlichen Hochpräzisionswaffen macht. Diese hochexplosiven Bomben des Typs FAB würden daher aktuell hauptsächlich in der Ukraine eingesetzt.

Für Wirbel sorgten Gleitbomben erstmals im April, als russische Truppen damit versehentlich eine Stadt in Russland bombardierten. Bei dem Angriff auf Belgorod wurden mehrere Menschen verletzt.