Putin zur Gewalt in Nahost: Der Westen hat das „tödliche Chaos organisiert“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten für die anti-israelischen Ausschreitungen auf einem Flughafen in der Kaukasusrepublik Dagestan verantwortlich gemacht. Die Ereignisse seien „von Agenten westlicher Geheimdienste“ angezettelt worden, sagte Putin am Montag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit dem Sicherheitsrat. Dies sei „über Online-Netzwerke“ geschehen. Der Kremlchef macht vor allem die USA und ihre Verbündeten für die Eskalation in Nahost verantwortlich. Beweise für seine Vorwürfe legte Putin nicht vor.

Inmitten der auch international angespannten Lage wegen des Krieges zwischen Israel und der Hamas hatten am Sonntag dutzende Männer nach der Ankunft einer Maschine aus Israel auf der Jagd nach jüdischen Passagieren den Flughafen von Machatschkala gestürmt. Einige trugen Palästinenserfahnen oder riefen „Allahu Akbar“, andere kontrollierten auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern die Ausweise von Passagieren. Die Bevölkerung in Dagestan ist mehrheitlich muslimischen Glaubens.

Putin sagte zu den Vorfällen weiter, die Ukrainer versuchten „unter der Führung ihrer westlichen Bosse, Pogrome in Russland zu provozieren“. Insbesondere richtete Putin seine Vorwürfe gegen die USA. Washington habe auf dem Schlachtfeld keinen Erfolg, wolle aber Russland „von innen heraus spalten“, um „uns zu schwächen und Verwirrung zu stiften“.

Putin: Der Westen ist für das „tödliche Chaos“ im Nahen Osten verantwortlich

Putin kündigte als Reaktion auf die Vorfälle „entschlossene Maßnahmen“ an. Die Chefs aller Regionalregierungen, der Sicherheitsbehörden und der Geheimdienste müssten „zeitnah und eindeutig“ handeln, um die „verfassungsmäßige Ordnung, die Rechte und Freiheiten unserer Bürger und Harmonie zwischen Ethnien und Religionen zu beschützen“.

Der Westen sei allgemein verantwortlich für das „tödliche Chaos“ im Nahen Osten, sagte Putin weiter. Es sei „schon deutlich geworden“, wer das „tödliche Chaos organisiert und heute von ihm profitiert“. „Hauptprofiteure der Instabilität der Welt“ seien die „regierenden Eliten der USA“ und „ihre Satelliten“.

Russland macht für Unruhen im eigenen Land regelmäßig ausländische und insbesondere westliche Kräfte verantwortlich. Vor Putins Aussagen hatte bereits die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, von einer „direkten und entscheidenden Rolle“ der Ukraine bei den Unruhen gesprochen.

In Washington entgegnete Außenamtssprecher Matthew Miller vor Journalisten, die Vorwürfe aus Moskau gegen Kiew seien „absurd“. Die US-Regierung rufe die russischen Behörden auf, die „gewaltsamen Proteste öffentlich zu verurteilen, alle Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit von Israelis und Juden in Russland zu gewährleisten“.