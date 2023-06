Wegen Drohnenangriffen: Russischer Hafen stoppt Flüssiggas-Exporte

Der Hafen Taman in der russischen Region Krasnodar stellt den Export von hochexplosivem Flüssiggas aufgrund anhaltender Besorgnis über Drohnenangriffe ein, wie Reuters am Freitagnachmittag unter Berufung auf drei verschiedene Quellen berichtet. Die Beamten gaben nicht an, wann der Stopp in Kraft treten würde. Vorhandene Lagerbestände würden zunächst verschifft.

Die Quellen, die nach Angaben der Nachrichtenagentur über direkte Kenntnis der Situation verfügen, sagten, dass der Hafen den Umgang mit Flüssiggas, wegen der Explosivität des Kraftstoffs einstellen werde. Aufgrund der Sensibilität der Situation sprachen alle Quellen unter der Bedingung, anonym zu bleiben. „Taman stellt das Laden und Entladen von Flüssiggas ein, da es nach all diesen (Drohnen-)Angriffen gefährlich ist – die Gase sind am explosivsten“, sagte ein Beamter.

In den vergangenen Wochen war auch russisches Staatsgebiet mehrfach unter Drohnenbeschuss geraten. Die Region Krasnodar ist eine von mehreren Regionen, in denen in den letzten Wochen Eisenbahnnetze und Ölraffinerien angegriffen wurden. So brach am 31. Mai in der dort ansässigen Afipski-Ölraffinerie ein Feuer aus, das vermutlich auf einen Drohnenangriff zurückzuführen war.

Am vergangenen Samstag wurden bei erneutem Beschuss russischer Grenzregionen nach Angaben örtlicher Behörden mindestens zwei Menschen getötet. In der westrussischen Region Pskow wurde das Verwaltungsgebäude einer Ölpipeline durch mutmaßliche Drohnenangriffe beschädigt. Moskau macht die Ukraine für die gestiegene Anzahl der Angriffe und Sabotage-Aktionen auf russischem Gebiet verantwortlich. Die Ukraine weist jegliche Beteiligung zurück. (mit AFP)