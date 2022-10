Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Dienstagmorgen erneut mit Störungen und Ausfällen rechnen. Grund dafür ist eine Weichenstörung im Bereich Neukölln und eine Signalstörung im Bereich Halensee, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilt.

Vor allem auf der Ringbahn kommt es auf den Linien S41 und S42 zu Ausfällen und Verspätungen. Der Zugverkehr zwischen Baumschulenweg und Neukölln ist unterbrochen. Aber auch die S45, S46 und S47 sind von den Störungen betroffen. Die S47 verkehrt zwischen Schöneweide und Spindlersfeld nur im 10-Minuten-Takt. Die S45 fällt aktuell ganz aus.

#S41, #S42, #S45, #S46, #S47 Aktualisierung Weichen- und Signalstörung: Zugverkehr der Linien S45, S46 und S47 ist zwischen Baumschulenweg und Neukölln unterbrochen. pic.twitter.com/l9NsmBFfiS — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 4, 2022

Auch bei der Berliner U-Bahn läuft es am Morgen nicht überall rund, wie die BVG in einer Übersicht mitteilt. Die U9 ist noch bis zum 10. Oktober zwischen Güntzelstraße und Rathaus Steglitz unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen den Haltestellen Spichernstraße und Rathaus Steglitz eingerichtet. Die U8 Richtung Wittenau hält nicht am U-Bahnhof Pankstraße. Wegen Bauarbeiten fahren die Linien der U2 und U1 weiterhin mit veränderter Linienführung.