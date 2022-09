Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Dienstagmorgen zu einigen Verzögerungen und Ausfällen. Betroffen sind unter anderem die Linien S3, S5, S7 und S9, wie die S-Bahn auf Twitter schreibt. Grund für die Störung ist hier ein Notarzt-Einsatz am Bahnhof Jannowitzbrücke. Der Einsatz in der Bahn ist seit 8 Uhr beendet, der Fahrgast wird noch auf dem Bahnsteig versorgt. Beeinträchtigungen sind weiter möglich.

Wegen einer Signalstörung in Priesterweg kommt es außerdem auf den Linien S2, S25 und S26 zu Verspätungen und Ausfällen. Wann dieser Schaden behoben ist, ist derzeit noch unklar.