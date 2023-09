Die Bundespolizei in Berlin sucht aktuell Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung in einer S-Bahn am Samstag. Wie die Behörde mitteilte, hatten Sicherheitskräfte um 4.41 Uhr in einer S-Bahn der Linie 7 am Bahnhof Zoologischer Garten einen schlafenden Obdachlosen, in dessen Hals eine Kuchengabel steckte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Aufgrund sprachlicher Barrieren und der Alkoholisierung des Opfers, konnte der Mann allerdings zunächst keine Angaben zum Tathergang machen.

Die Bundespolizei fragt nun: Wer hat die Tat am Samstag, 9. September zwischen 4.10 Uhr und 4.40 Uhr in der S 7 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Bahnhof Zoologischer Garten beobachtet und kann Angaben zu dem oder den unbekannten Täter(n) machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800/6 888 000 und unter 030/206 22 93 -0 entgegen.