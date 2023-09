S-Bahn Berlin: Diese Linien sind am Wochenende unterbrochen

Seit Samstagmorgen sind vier S-Bahnlinien in Berlin unterbrochen. Zwischen Baumschulenweg und Treptower Park fahren noch bis Montagmorgen um etwa 1.30 Uhr keine Züge, wie die S-Bahn Berlin mitteilt. Betroffen sind die Linien S47, S8, S85 und S9. Zwischen dem Flughafen BER (Terminal 1 und 2) und Adlershof besteht ein S-Bahnverkehr im 20-Minuten-Takt.

Auch auf anderen S-Bahnstrecken kommt es am Samstagmorgen zu Einschränkungen. Weil ein Fahrkartenautomat in Neuenhagen gesprengt wurde, fährt die S5 aktuell nur zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf sowie Hoppegarten und Warschauer Straße. Die S45 verkehrt wegen der Reparatur an einer Weiche in Südkreuz nur zwischen dem BER-Terminal 1 und Tempelhof. Zwischen Tempelhof und Südkreuz müssen Fahrgäste die Ringbahn (S41, S42) und die S46 nutzen.

Von 07:00 Uhr bis Montagmorgen, ca. 01:30 Uhr ist der Zugverkehr auf den Linien #S47, #S8, #S85 und #S9 zwischen #Baumschulenweg und #Treptower_Park unterbrochen. Zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 und Adlershof besteht S-Bahnverkehr im 20-Min-Takt. pic.twitter.com/GLf2GxzA7Q — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 30, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Züge der S75 halten wegen Bauarbeiten weiterhin nicht am Bahnhof Gehrenseestraße. Dies wird noch bis zum 8. Dezember der Fall sein.

Auch bei der BVG gibt es Einschränkungen. Auf den Straßenbahn-Linien M1 und 12 besteht das ganze Wochenende Ersatzverkehr mit Bussen zwischen dem U-Bahnhof Vinetastraße beziehungsweise Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße und Am Kupfergraben.