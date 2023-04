Stadtweite Zugausfälle bei der Berliner S-Bahn: Diese Strecken sind betroffen

In den kommenden Tagen kommt es auf mehreren S-Bahnstrecken zu Einschränkungen. Reisende müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Ein Überblick.

Auf mehreren Strecken der S-Bahn kommt es am Wochenende zu Einschränkungen. Grund dafür sind Bauarbeiten, weshalb unter anderem Ersatzbusse eingesetzt werden, wie die S-Bahn Berlin mitteilt. Reisende müssen sich demnach auf längere Fahrzeiten einstellen.

Im Berliner Norden sowie im Umland kommt es in den nächsten Tagen auf den Linien S1 und S8 zu Einschränkungen aufgrund von Bauarbeiten. Bis Dienstag fahren Ersatzbusse zwischen den Bahnhöfen Frohnau und Birkenwerder sowie Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder.

Auch Abschnitte der Ringbahn sind betroffen

Auf der Strecke der Berliner Stadtbahn entfällt seit Freitag der Zugverkehr zwischen Zoologischer Garten und Olympiastadion sowie Grunewald. Für die Linien S7 und S9 wird daher ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Dienstag fahren die Züge wieder im regulären Takt, heißt es.

Auf der südlichen Ringstrecke wurde ebenfalls der S-Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Tempelhof und Treptower Park sowie Baumschulenweg und Treptower Park bis Dienstag unterbrochen. In dem Bereich ist ein Ersatzverkehr mit Bussen mit Halt am Bahnhof Plänterwald eingerichtet worden. Betroffen sind die Linien S41, S42, S45, S46 und S47.

S-Bahn Berlin: Mehrere Einschränkungen in der ersten Mai-Woche

Im Westen Berlins fährt ab Dienstag die Linie S5 im veränderten Ablauf: Sie endet und beginnt nun am Bahnhof Charlottenburg. Fahrgäste werden gebeten, die Linien S3, S7 oder S9 zu nutzen, um zum Bahnhof Westkreuz zu kommen. Die S5 fährt gen Osten von Gleis 7 ab.

Ebenfalls im Westen fahren in der Nacht zum 3. Mai keine Züge zwischen den Bahnhöfen Olympiastadion und Pichelsberg. Zudem verkehrt die Linie S9 zwischen Westkreuz und Olympiastadion sowie zwischen Pichelsberg und Spandau im 20-Minuten-Takt.

In derselben Nacht besteht kein S-Bahnverkehr zwischen Bornholmer Straße und Schönhauser Allee. Daher empfiehlt die S-Bahn eine Umfahrung über den Bahnhof Gesundbrunnen. Alternativ können Fahrgäste die U-Bahn-Linie 2 zwischen Schönhauser Allee und Pankow nutzen.

Außerdem ändert sich der Zugverkehr auf der östlichen Ringstrecke in der Nacht zum 3. Mai. Wer seine Fahrt fortsetzen möchte, muss am Bahnhof Greifswalder Straße aussteigen und am gegenüberliegenden Gleis wieder einsteigen.