Fährgäste müssen sich am Montagmorgen im Berufsverkehr auf weitere Verspätungen einstellen, Züge können ausfallen. Diese Linien sind betroffen.

S-Bahn Berlin: Polizeieinsätze führen zu Störungen und Ausfällen am Montag

Eine S-Bahn am Berliner Alexanderplatz.

Eine S-Bahn am Berliner Alexanderplatz. dpa/Christoph Soeder

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Montagmorgen mit Störungen und Ausfällen rechnen. Grund hierfür sind Polizeieinsätze und eine Signalstörung. Wie die S-Bahn auf Twitter mitteilt, sind wegen einer Person im Gleis die S3, S5, S7, S75 und S9 betroffen. In Hermsdorf kam es bei der S1 wegen eines Polizeieinsatzes ebenfalls zu Verspätungen. Der Einsatz in Hermsdorf wurde inzwischen beendet.

Aufgrund einer Signalstörung in Johannisthal kommt es auf der S45, S46, S47, S8, S85 und S9 ebenfalls zu Verspätungen und Ausfällen. Wegen Bauarbeiten sind außerdem bis zum 17. Februar noch die S1, S2, S25 und S26 teilweise unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.