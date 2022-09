Wegen Bauarbeiten ist die Ringbahn (S41/S42) an diesem Wochenende unterbrochen. Wie die S-Bahn Berlin mitteilt, besteht von Freitagabend um 22 Uhr bis Montag um etwa 1.30 Uhr zwischen Halensee und Beusselstraße ein Ersatzverkehr mit Bussen. Der SEV hält nicht in Westkreuz. Auch die S46 fährt laut der S-Bahn Berlin an diesem Wochenende nicht.

#S41, #S42, #S46: Ab heute Abend ca. 22 Uhr durchgehend bis 19.9. (Mo) ca. 1:30 Uhr besteht zwischen #Halensee und #Beusselstr. ein Ersatzverkehr mit Bussen. Der Ersatzverkehr hält nicht in #Westkreuz. Bitte auch den geänderten Zugverkehr beachten. Infos: https://t.co/eJvmEywMNw pic.twitter.com/B5plHFSmoy — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Bereits seit Anfang September wird auf dem S-Bahn-Ring in Berlin gebaut - und die Arbeiten werden noch eine Weile andauern. Bis zum 24. Oktober gibt es immer wieder Sperrungen.