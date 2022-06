In Berlin gibt es am Donnerstagnachmittag wieder Störungen bei der Ringbahn. Bei der S41 und S46 ist wegen Problemen an einem Fahrzeug in Jungfernheide mit Verspätungen und vereinzelten Ausfällen zu rechnen, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilt.

Auf der S3 ist der Zugverkehr zwischen Ostbahnhof und Karlshorst unterbrochen. Grund hierfür ist ein Feuerwehreinsatz. Zwischen Erkner und Karlshorst fährt die S3 im Zehn-Minuten-Takt.

#S41 #S46 Wegen einer Störung am Fahrzeug in #Jungfernheide ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) June 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz