Berliner S-Bahn: Ringbahn zwischen Wedding und Beusselstraße weiter unterbrochen

Die Berliner Ringbahn ist auch am Donnerstagmorgen im Norden unterbrochen. Wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte, besteht weiterhin Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Wedding und Beusselstraße. Die Linien über S41 und S42 sind betroffen. Darüber, wie lange die Ringbahn auf diesem Abschnitt nicht fährt, könne man keine Aussage treffen, heißt es im Tweet.

Die Strecke ist seit Mittwochmorgen unterbrochen, Grund ist ein Kabelbrand. Immerhin fährt die Ringbahn nun wieder bis zum S-Bahnhof Wedding – am Mittwoch war noch am Gesundbrunnen Schluss gewesen. Die Behörden geben Vandalismus als Ursache für den Kabelbrand an, der Staatsschutz ermittle bereits, heißt es.

Die Busse des Ersatzverkehrs halten an diesen Orten Auf der Brücke am S-Bahnhof Beusselstraße wie die Buslinien 106 und 123

Auf der Puttlitzbrücke wie die Buslinie 142 am S-Bahnhof Westhafen

Auf der Müllerstraße wie die Buslinie 120 am S-Bahnhof Wedding

So können Sie den Abschnitt mit der S-Bahn umfahren

Die S-Bahn empfiehlt, den Abschnitt weiträumig zu umfahren. Dafür eigneten sich am besten die U6 und die U9 mit Umsteigen am U-Bahnhof Leopoldplatz für die Strecke zwischen Wedding und Westhafen. Zwischen Wedding und Beusselstraße können Fahrgäste alternativ die U6 und die Buslinie 106 nutzen, Umstieg ist am U-Bahnhof Seestraße. Noch weiter lässt sich der Abschnitt nach Empfehlung der S-Bahn mit den Linien S1, S2, S25 und S26 sowie den Linien S3, S5, S7 und S9 umfahren. Umstieg ist dann am S-Bahnhof Friedrichstraße.