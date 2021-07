Berlin - Signalstörungen in den Bereichen Treptower Park und Südkreuz haben am Donnerstagmorgen für Behinderungen im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Fahrgäste sollten daher mehr Zeit und Geduld mitbringen: Wegen der Störungen kommt es nach Angaben der S-Bahn Berlin GmbH auf den Ring-Linien S41 und S42 sowie auf der S45 und S46 zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen. Zudem verkehre die Linie S45 nur zwischen den Bahnhöfen Schöneweide und Flughafen BER T1-2. Ein Ende der Störungen war am Morgen noch nicht absehbar, sagte ein Bahnsprecher.

#S41, #S42, #S45, #S46: Wegen einer Signalstörung in #Südkreuz sowie in #Treptower_Park bitte mit Verspätungen und eventuellen Zugausfällen rechnen. S45 verkehrt zwischen #Schöneweide und #BER T1. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) July 1, 2021

Die Linie S1 ist aktuell wegen einer witterungsbedingten Störung zwischen Frohnau und Waidmannslust/Wittenau unterbrochen. Es wird empfohlen, den Bus zu nehmen.