S-Bahn Berlin: Unterbrechungen und Störungen auch am Mittwoch

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich auch am Mittwoch auf Störungen und Ausfälle einstellen. Betroffen sind unter anderem die Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9, wie die S-Bahn Berlin mitteilt. Der Zugverkehr ist demnach zwischen den Stationen Schöneweide und Baumschulenweg sowie den Stationen Treptower Park und Warschauer Straße unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Auf weiteren Abschnitten kann es zu Pendelverkehr oder Taktveränderungen kommen. Grund für die geplante Unterbrechung bis Mitte Juni sind Arbeiten an einer Brücke, einem Tramtunnel und am Bahnsteig.

Fahrgäste, die zum Flughafen BER wollen, sollten nach Auskunft der S-Bahn besser auf die Regionalzüge umsteigen. Die S-Bahn weist darauf hin, dass die Unterbrechungen noch bis zum 14. Juni anhalten. Am Wochenende, also Samstag und Sonntag, fahren die Züge aber. Es gibt dann keine Unterbrechungen.

S-Bahn Berlin: Zusätzliche Störungen am Mittwoch auf diesen Linien

Auch auf der S1, S2, S25 und S26 kommt es am Mittwoch noch nach einer Reparatur am Zug zu Ausfällen und Verspätungen, wie es auf Twitter heißt. Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in Friedrichsfelde kann es am Morgen außerdem zu Störungen ebenfalls auf den Linien S5, S7 und S75 kommen.