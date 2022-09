Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Dienstagmorgen wieder zu Störungen und Ausfällen. Die S1 ist zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg bis zum Freitag, um 18 Uhr unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit durchfahrenden Regionalzügen ist in beiden Richtungen eingerichtet, wie die S-Bahn mitteilt.

Am kommenden Wochenende ist die Strecke wieder frei, bevor sie in der nächsten Woche erneut unterbrochen werden muss: Von Montag, den 26. September, bis Freitag, den 30. September. Grund für die Unterbrechungen der S1 sind laut S-Bahn umfangreiche Bauarbeiten.

#S41, #S42 #S8, #S85 Nach einer Störung am Fahrzeug in #Prenzlauer_Allee kann es noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 20, 2022

Aktuell kommt es am Dienstag auf der Ringbahn S41 und S42 zu Verspätungen und Ausfällen. Auch die Linien S8 und S85 sind betroffen. Grund hierfür ist eine Störung am Fahrzeug in der Prenzlauer Allee, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilt.