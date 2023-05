S-Bahn Berlin: Weiterhin Ausfälle und Störungen am Dienstagmorgen

Die Berliner S-Bahn ist im Osten weiter unterbrochen. Weil Personal fehlt, fallen am Dienstag Züge aus. Diese Linien sind aktuell betroffen.

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich auch am Dienstagmorgen auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Betroffen sind unter anderem die Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9, wie die S-Bahn Berlin mitteilt. Der Zugverkehr ist dort schon länger zwischen den Stationen Schöneweide und Baumschulenweg sowie den Stationen Treptower Park und Warschauer Straße (S9) unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Die Sperrung dauert bis Mitte Juni an. Nur am Wochenende wird diese Unterbrechung zeitweise aufgehoben. Wie die S-Bahn am Dienstagmorgen weiter auf Twitter mitteilt, kommt es auf der S26 und S45 wegen kurzfristigen Personalausfalls zu weiteren Zugausfällen.