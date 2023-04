Vandalismus bei der Berliner S-Bahn:  Einschränkungen auf mehreren Linien

Unbekannte haben am Dienstagmorgen Kabel der Berliner S-Bahn an der Bornholmer Straße gestohlen und so für Verspätungen gesorgt. Am Vormittag meldete die S-Bahn auf Twitter, dass die Züge inzwischen wieder normal verkehren.

Die Linie S26 verkehrte zwischenzeitlich nur zwischen den Stationen Teltow Stadt und dem Nordbahnhof. Auch auf der S1 und S25 kam es zu Verspätungen.

S-Bahn Berlin: Weitere Ausfälle und Verspätungen am Dienstag

Ebenfalls zu Verspätungen und Ausfällen kam es am Dienstagmorgen auf den S-Bahnlinien S3, S7, S5 und S9. Grund dafür war die Notfallversorgung eines Fahrgastes an der Haltestelle Bellevue.

Der Zugverkehr zwischen den Stationen Landsberger Allee und Ostkreuz der Linien S41, S42, S8 und S85 konnte nach einem Polizeieinsatz wieder aufgenommen werden. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.