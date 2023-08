S-Bahn, U-Bahn, Straßen-Baustellen: Das erwartet die Berliner am Montag

Fahrgäste der S-Bahnlinie S8 müssen sich von Montag an auf Ersatzverkehr einstellen. Wie die S-Bahn Berlin mitteilt, ist die Linie ab 4 Uhr morgens bis zum 15. September zwischen Blankenburg und Schönfließ unterbrochen. Ersatzbusse fahren zwischen Pankow-Heinersdorf und Bergfelde sowie zwischen Pankow-Heinersdorf und Hohen Neuendorf.

Die #S8 ist von morgen 04:00 Uhr bis 15.09.2023 (mit kurzen Unterbrechungen) zwischen #Blankenburg und #Schönfließ unterbrochen. Es ist ein #Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet:

- Bus S8B: Pankow-Heinersdorf <> Bergfelde

- Bus S8A: Pankow-Heinersdorf <> Hohen Neuendorf pic.twitter.com/Gg43DpOSZO — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 13, 2023

Die S75 fährt zwar, aber es gibt Veränderungen: Bis zum 21. September halten die Züge nicht am Bahnhof Gehrenseestraße. Zwischen Wartenberg und Springpfuhl fährt die S-Bahn außerdem nur im 20-Minutentakt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wer mit der U7 unterwegs ist und normalerweise am Bahnhof Gneisenaustraße ein- oder aussteigt, muss sich von Montag bis zum 1. Oktober umstellen: In Fahrtrichtung U Spandau hält die U7 nicht im Bahnhof Gneisenaustraße. Wer den Bahnhof erreichen will, muss bis zum U-Bahnhof Mehringdamm oder zur Möckernbrücke fahren und von dort aus zurück.

Bauarbeiten: 14.08 ↔ 01.10.23 Linie #U7_BVG

Kein Halt am U Gneisenaustraße in Fahrtrichtung U Rathaus Spandau. Um den Bahnhof U Gneisenaustraße zu erreichen, fahren Sie bitte bis U Mehringdamm oder U Möckernbrücke und von dort zurück. pic.twitter.com/QSBpup4msR — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) August 13, 2023

Auch auf den Straßen Berlins gibt es am Montag einige Verkehrsbehinderungen.

Altglienicke: Auf der Straße Am Falkenberg wird die bestehende Baustelle am Vormittag umgebaut, teilt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. In Höhe Rosestraße regelt eine Baustellenampel bis Anfang Oktober den Verkehr.

Grunewald: Auf der Halenseestraße beginnen am Morgen Bauarbeiten. In Richtung Messedamm ist nach der Auffahrt auf die A100 der rechte Fahrstreifen bis Ende September gesperrt.

Köpenick: Bei der Baustelle auf der Friedrichshagener Straße beginnt am Montagmorgen ein neuer Bauabschnitt. Bis zum 22. August ist laut VIZ der Streckenabschnitt zwischen Bellevuepark und Puchanstraße (im Bereich vor der Puchanstraße) für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Mitte: Auf der Zinnowitzer Straße beginnt um ca. 6 Uhr ein Kraneinsatz. Bis Freitagabend ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Chausseestraße und Am Nordbahnhof für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Mitte: Im Tunnel Alexanderplatz (Grunerstraße) werden in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Beginnend mit der Fahrtrichtung Potsdamer Platz steht in beiden Richtungen nacheinander jeweils nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung

Neukölln: Auf dem Britzer Damm beginnen Leitungsarbeiten, die bis Anfang 2024 andauern. Zwischen der Anschlussstelle zur A100 und der Jahnstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen verengt und verschwenkt. Die Bürgerstraße ist für den Kfz-Verkehr vom Britzer Damm abgehängt (Sackgasse).

Neukölln: Auf dem Columbiadamm läuft von 9 Uhr bis Dienstagabend ein Kraneinsatz. In Richtung Platz der Luftbrücke ist zwischen Golßener Straße und Friesenstraße der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Oberschöneweide: Bei den Gleisarbeiten auf der Ostendstraße wird am Morgen eine neue Bauphase eingerichtet. Die Straße ist bis Ende August in beiden Richtungen zwischen Peter-Behrens-Straße und Slabystraße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Rummelsburg: Am Morgen beginnen auf der Hauptstraße Arbeiten zur Herstellung einer Gehwegüberfahrt. In Richtung Markgrafendamm ist die Fahrbahn zwischen Köpenicker Chaussee und Saganer Straße für etwa eine Woche auf einen Fahrstreifen verengt.

Rummelsburg: Auf der Nöldnerstraße beginnen am Morgen Leitungsarbeiten. Die Straße ist bei Ende November in beiden Richtungen zwischen Stadthausstraße und Lückstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Weißensee: Auf der Bernkasteler Straße beginnen am Morgen die Arbeiten zum Auswechseln einer Straßenbahnweiche. Hierfür ist die Straße bis voraussichtlich 25. August in beiden Richtungen zwischen Trarbacher Straße und Berliner Allee für den Kfz-Verkehr gesperrt. Nur das Rechtsabbiegen in die Bernkasteler Straße von der Berliner Allee in Fahrtrichtung stadtauswärts bleibt möglich.

Wittenau: In der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr fährt ein Fahrradkorso von der Oranienburger Straße in Höhe Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik über Ollenhauerstraße, Lindauer Allee, Roedernallee, Flottenstraße, Lengeder Straße, Oranienburger Straße und Wilhelmsruher Damm zurück zum Startort auf der Oranienburger Straße.