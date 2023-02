Störung bei der Berliner S-Bahn, Sperrungen für Autofahrer am Donnerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen ist es zu einer Signalstörung bei der S-Bahn Berlin gekommen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, ist die S47 zwischen Neukölln und Baumschulenweg betroffen. Die Bahnlinie fährt demnach nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.

Autofahrer müssen im Bereich der Seidelstraße in Berlin-Reinickendorf ab Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten an einer Brücke der U6, die über die Seidelstraße führt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Ab sieben Uhr sind Zu- und Abfahrt der Autobahn 111 an der Seidelstraße voll gesperrt.

Zusätzlich werde es voraussichtlich bis März auf dem Straßenzug Seidelstraße/Scharnweberstraße zwischen Antonienstraße und Otisstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur geben. Mit Verkehrseinschränkungen, besonders während des Berufsverkehrs werde also zu rechnen sein, so die VIZ.

Berlin: Signalstörung bei der S-Bahn