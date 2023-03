Wegen Umbaus: Über 100 Fahrradständer am S-Bahnhof Berlin-Köpenick entfernt

Die Deutsche Bahn hat wegen des geplanten Umbaus des S-Bahnhofs in Berlin- Köpenick dort über 100 Fahrradständer entfernen lassen. Fahrradfahrer, die in Köpenick in die S-Bahn steigen wollen, fühlen sich jetzt schlecht informiert und wissen nicht, wohin mit ihren Rädern.

Etwa 120 der 404 Stellplätze seien am Bahndamm bereits entfernt worden. 180 weitere im Nordosten und im Süden des Bahnhofs sollen laut einem Bericht des RBB noch wegfallen. An der Südseite des Bahnhofs machen bereits Zettel an den Fahrradständern auf einen baldigen Abbau aufmerksam. Fahrradfahrer müssen auf die wenig vorhandenen Fahrradbügel ausweichen. Am Südeingang befindet sich zwar ein Parkhaus für Fahrräder, das aber nur über eine Aldi-Filiale erreicht werden kann.

Bahn zum S-Bahnhof Köpenick: Fahrradfahrer hätten sich äußern können

Die Bahn verteidigt das Vorgehen: „Die Fahrradbügel wurden gemäß Baugenehmigung vom Bauunternehmer entfernt. Im Planfeststellungsbeschluss wurde die Entfernung der Fahrradbügel genehmigt“, wird ein Sprecher der Bahn in dem Medienbericht zitiert. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung habe man über die Entfernung der Bügel informiert, Betroffene hätten sich dazu äußern können.

Die Bahn baut den S-Bahnhof Köpenick zum Regionalbahnhof aus. Die Bauarbeiten laufen seit Januar und sollen 2027 abgeschlossen sein. Geplant ist, dass in Köpenick künftig auch Regionalexpress-Züge halten können.