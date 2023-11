Bahnhof Lichtenberg: DB veranstaltet heute Fahrrad-Auktion

Wer ein neues Fahrrad braucht, könnte heute am Bahnhof Lichtenberg fündig werden. Die Deutsche Bahn (DB) veranstaltet drei- bis viermal im Jahr eine Auktion mit Fundrädern unter dem Titel „Fahrräder unterm Hammer“. Am heutigen Mittwoch, 8. November, um 15 Uhr findet die nächste Auktion im Bahnhof Lichtenberg in der Empfangshalle auf der Galerie mit etwa 50 Fahrrädern statt.

Cityräder, Mountainbikes, Rennräder, Pedelecs, E-Bikes und Kinderfahrräder: Die Auswahl ist groß und „von fast neu bis gebraucht, ist alles dabei“, teilte eine DB-Sprecherin der Berliner Zeitung mit. Bei den Rädern handelt es sich um Fundstücke, deren Eigentümerinnen und Eigentümer sich nicht fristgerecht gemeldet haben oder die die DB nicht ermitteln konnte. Die Fahrräder wurden laut Sprecherin in Bahnhöfen oder auf DB-eignen Flächen abgestellt. Versteigert werden sie erst nach mindestens drei Monaten.

Heute ist es wieder soweit! Im Bahnhof #Lichtenberg werden ab 15 Uhr #Fahrräder versteigert! 🚲



20 Min vor Beginn der #Auktion können die #Räder in Augenschein genommen werden. 👓



Vor Ort ist nur Barzahlung möglich. 💸



Mehr Infos: https://t.co/zycg6ZgRnZ#Versteigerung pic.twitter.com/oRCrZXQZXg — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 8, 2023

Etwa 20 Minuten vor Beginn der Auktion können sich Interessierte die Fahrräder ansehen. Zu beachten ist: Vor Ort kann ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden. Wie die DB-Sprecherin mitteilte, wird der Erlös der Auktion für einen guten Zweck gespendet.