S-Bahnverkehr im Berliner Norden vorerst unterbrochen

ARCHIV - Eine Frau geht an einer S-Bahn vorbei. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin -Wegen einer Streckensperrung im Norden Berlins müssen manche Fahrgäste der S-Bahn umplanen. Der Zugverkehr sei zwischen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen unterbrochen, teilte die S-Bahn am Donnerstagmorgen mit. Grund ist nach Angaben eines Bahnsprechers ein Schaden an einer Wasserleitung an der Schönfließer Brücke, die über die Gleise führt.