S2 hält wieder am Bahnhof Lichtenrade Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die neue Station am Montag eröffnet. Die S2 fährt wieder im 20-Minutentakt zwischen Lichtenrade und Mahlow. dpa

Die S-Bahnlinie S2 unterwegs nach Lichtenrade. Sabine Gudath

Berlin -Die Züge der S-Bahn-Linie S2 halten seit dem Wochenende wieder am Berliner Bahnhof Lichtenrade. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Station an diesem Montag offiziell eröffnet worden, wie die Bahn mitteilte. Damit „fährt die S-Bahn in neuer Lage zwischen Lichtenrade und Mahlow wieder im 20-Minutentakt“, hieß es. Der gesamte Bahnhof wurde demnach um einige Meter versetzt. Er musste Platz machen für neue Gleise für die Fernverkehrszüge der sogenannten Dresdner Bahn von Berlin in Richtung sächsische Landeshauptstadt.