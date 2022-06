Die Linien S41 und S42 sind seit Freitagabend 22 Uhr wegen Bauarbeiten unterbrochen. Noch bis Montagnacht, 1.30 Uhr, bleibt die Ringbahn zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen gesperrt. Die Berliner S-Bahn verweist in dieser Info-Meldung auf einen Ersatzverkehr mit Bussen.

In Gesundbrunnen hält der Bus 247 in Fahrtrichtung U-Bahnhof Leopoldplatz auf der Badstraße in Höhe des Empfangsgebäudes und in Fahrtrichtung S-Bahnhof Nordbahnhof an der Nachtbushaltestelle der Linie N8 in der Badstraße.

#S41 #S42 Noch bis Montag 13. Juni 1:30 Uhr) fahren keine Züge zwischen #Beusselstr. <> Gesundbrunnen. Als Ersatz fahren Busse. https://t.co/bKbDiHSyMz — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) June 11, 2022

Wegen der Bauarbeiten ist am Wochenende auch der Takt auf der Ringbahn zwischen den Haltestellen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen verändert. Die Züge fahren aber. Leichte Veränderungen gibt es auch auf der Strecke zwischen Baumschulenweg und Westend.